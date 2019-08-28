Очередной футболист покинет "Динамо" ради иностранного клуба

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко / facebook.com/fcdynamoua

Киевское "Динамо" в ближайшее время покинет очередной футболист. Столичная команда ведет переговоры со "Слованом" Либерец о возможности отдать в аренду еще одного игрока.

Имя футболиста пока не называется, но ожидается, что это будет игрок молодежного состава "Динамо".

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В последнее время в СМИ было много информации, что "Динамо" может покинуть Николай Шапаренко. Николаем серьезно интересуется венгерский "Фехервар", где выступает украинец Иван Петряк.

Киевский клуб подписал соглашение о долговременном партнерстве с чешским "Слованом".

В рамках этого соглашения ранее к чешской команде на правах аренды присоединился динамовец Ахмед Алибеков.

На данный момент "Слован" идет на 10-м месте в чемпионате Чехии.

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Теги: Спорт Новости Спорта Трансферы Динамо Футбол
Источник: FC Dynamo Nation
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