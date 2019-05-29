Очередной футболист "Шахтера" может перейти в команду Сергея Реброва

Донецкий "Шахтер" может отдать своего футболиста в аренду в венгерский клуб "Ференцварош". Речь идет о форварде Александре Зубкове.

Соответствующую информацию обнародовал журналист Кирилл Крыжановский. При этом он пишет об этом как о свершившемся факте. Пока же Зубков выступает в аренде за "Мариуполь".

Стоит напомнить, что "Ференцварош" возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. А венгерский клуб имеет опыт сотрудничества с "Шахтером". Хотя назвать его успешным нельзя. В сезоне, который закончился, за "Ференцварош" выступал украинский полузащитник Иван Петряк. Он находился в аренде, а права на него принадлежали "Шахтеру". По окончании сезона венгерский клуб пытался выкупить его контракт, но футболист перешел в стан принципиального соперника клуба – "МОЛ Види". За что не получил золотую медаль. Зато получил угрозы от руководства "Ференцвароша".

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