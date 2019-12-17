Очередной клуб УПЛ покинул ряд футболистов

ПФК "Львов" перед зимним перерывом покинули сразу четверо футболистов. Руслан Зубков, Николай Квасный, а также бразильские легионеры Леонардо и Висенте больше не будут играть за "горожан".

Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию, информирует сайт клуба.

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Руслан Зубков в этом сезоне сыграл в семи матчах за команду (во всех выходил на замену). Еще два матча игрок провел за молодежную команду "сине-золотых львов"

Николай Квасный начал сезон как основной игрок, однако впоследствии проиграл конкуренцию. Всего сыграл в 11 матчах (семь в основе). Еще один матч провел за молодежную команду.

Леонардо этот сезон провел в составе команды U-21. Игрок сыграл в 15 матчах.

Что касается Висенте, то он лишь один матч отыграл в основе, еще дважды вышел на замену. Еще один матч сыграл в молодежном первенстве.

Ранее СК "Днепр-1" также сообщил, что команду покинули четверо игроков.

ПФК "Львов" ушел на зимний перерыв, находясь на 10 строчке в турнирной таблице УПЛ. Львовяне выиграли 4 матча, трижды сыграли вничью. Еще 11 поединков "Львов" проиграл.