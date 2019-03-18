Очередной легионер "Шахтера" получит украинский паспорт и уже готов сыграть против Португалии
Ряды сборной Украины в ближайшее время может пополнить новый футболист. Речь идет о бразильце Жуниоре Мораесе, который получит украинское гражданство.
После того, как Жуниор получит украинский паспорт, он сможет играть за национальную команду в отборочных матчах к Евро-2020.
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С большой долей вероятности изо дня на день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это означает, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть вызван в национальную сборную, и будет готовиться к игре,
– сообщил ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.
В составе сборной Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" – Марлос. Главный тренер донецкого клуба прокомментировал возможность натурализации Жуниора.
"Не знаю, известно ли вам, но сейчас в Португалию так же позвали игрока Диего Соузу, который приехал в страну 18-летним. Он всегда играл в Португалии и сейчас получил гражданство. Он будет играть за сборную, по крайней мере был вызван.
Если это произойдет с Мораесом, думаю, это будет хорошая ситуация. Правда в том, что если это произойдет, Мораес – лучший нападающий Украины, он поможет сборной", – цитирует Фонсеку SportArena.
В этом сезоне Мораес сыграл 31 матч за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись при этом 21 голом и 11 результативными передачами.
Ранее ведущий телепрограммы "Цыганик LIVE" Игорь Цыганик рассказал о возможных пополнениях сборной Украины по футболу перед отборочными матчами к Евро-2020. В частности, он заявил, что Мораес может получить украинское гражданство.
Первый матч в отборе к Евро-2020 сборная Украины сыграет 22 марта против Португалии.
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