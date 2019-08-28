Очередной украинский клуб подозревают в договорных матчах

79 Читати новину українською
Очередной украинский клуб подозревают в договорных матчах
Очередной украинский клуб подозревают в договорных матчах / facebook.com/FC-Minaj

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратила внимание на четыре подозрительных матча ФК "Кремень", которые могут нести договорной характер. Команда выступает в Первой лиге Украины.

23-го августа в Первой лиге "Кремень" играл в гостях у "Миная". В первом тайме счет был 1:0 в пользу хозяев, потом они забили еще дважды во втором тайме, а "Кремень" забил в компенсированное время с пенальти. В этом матче были зафиксированы подозрительные изменения коэффициентов.

Читайте также: Полиция взялась за расследование договорных матчей в украинском футболе

Также подозреваются два товарищеских матча с участием клуба из Кременчуга – в январе против "Ингульца" и в июле против "Металлиста-1925".

В случае с "Ингульцем" был обвал коэффициентов на команду из села Петрово, которая тот спарринг и выиграла. С "Металлистом-1925" была сделана аномальная ставка на победу харьковчан в первом тайме – они его выиграли со счетом 2:0.

Вчера, 27 августа, "Кремень" победил "Черкасщину" во 2-м предварительном раунде Кубка Украины. Был обвал коэффициента на тотал больше 2,5. Первый тайм закончился со счетом 0:0, при этом не было ни одного попадания в ворота.

Во втором тайме первой забила "Черкасщина" на 73-й минуте, а затем "Кремень" на 76-й и 84-й забил свои голы.

В 3-м предварительном раунде Кубка Украины "Кремень" получил в соперники "Олимпик". Последние также обвинялись в договорных поединках.

Команды "Олимпика" U-19 и U-21 были уличены в договорных матчах и отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20. Однако главной команде "Олимпика" все же выдали аттестат на новый сезон.

Подробнее о договорных матчах в Украине – читайте здесь.

blog_ava
Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
80757
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Скандал с договорными матчами в Украине
Источник: FootballHub
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
сегодня 14:20 Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл
Михайло Гема 104
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4613
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5164
Английский тренер трагически умер после празднования победы своей команды
сегодня 16:47 Английский тренер трагически умер после празднования победы своей команды
186
Гигантский аллигатор вылез на поле для гольфа, но бесстрашный спортсмен продолжил игру : видео
сегодня 15:22 Гигантский аллигатор вылез на поле для гольфа, но бесстрашный спортсмен продолжил игру : видео
39
Новости
Больше новостей
Залиште відгук