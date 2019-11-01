"Одесса" одержала первую домашнюю победу в сезоне, в драматической игре обыграв "Николаев"

"Одесса" в чемпионате Украины сумела одержать первую домашнюю победу дома. "Моряки" победили географических соседей из Николаева.

Одесса – Николаев 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

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Хозяева выиграли первую половину матча благодаря лучшей игре во второй четверти. Несмотря на проигранный подбор, команда Олега Юшкина получила 6 очков преимущества перед большим перерывом благодаря лучшему движению мяча, меньшему количеству потерь и смелым атакам из-за дуги – хозяева реализовали 8 дальних бросков еще до большого перерыва.

А вот в третьей четверти гости сделали мощный рывок, главным организатором которого стал Максим Луценко. Защитник "Николаева" набрал 11 очков за четверть, реализовав три подряд трехочковых броска под занавес 10-минутки, что позволило "корабелам" уйти на последний перерыв с 7 очками преимущества.

Однако в последней 10-минутке снова все перевернулось с ног на голову – на этот раз это сделали хозяева. Рывок 13:5 позволил "Одессе" на экваторе четвертой четверти вернуть себе преимущество, которое она уже не упустила.

Команда Юшкина снова сыграла агрессивнее в нападении и преодолевала в защите, что помогло ей вырвать победу.

"Корабелы" цеплялись на последних секундах, однако два точных штрафных от Луценко под занавес матча лишь сократили разницу до минимальной и установили итоговый счет – 74:73 в пользу "Одессы", которая впервые победила дома.



