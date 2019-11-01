"Одесса" одержала первую домашнюю победу в сезоне, в драматической игре обыграв "Николаев"

3 Читати новину українською
"Одесса" одержала первую домашнюю победу в сезоне
"Одесса" одержала первую домашнюю победу в сезоне / fbu.ua

"Одесса" в чемпионате Украины сумела одержать первую домашнюю победу дома. "Моряки" победили географических соседей из Николаева.

Одесса – Николаев 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

Читайте также: "Черкасские Мавпы" сенсационно нанесли "Прометею" первое поражение в сезоне

Хозяева выиграли первую половину матча благодаря лучшей игре во второй четверти. Несмотря на проигранный подбор, команда Олега Юшкина получила 6 очков преимущества перед большим перерывом благодаря лучшему движению мяча, меньшему количеству потерь и смелым атакам из-за дуги – хозяева реализовали 8 дальних бросков еще до большого перерыва.

А вот в третьей четверти гости сделали мощный рывок, главным организатором которого стал Максим Луценко. Защитник "Николаева" набрал 11 очков за четверть, реализовав три подряд трехочковых броска под занавес 10-минутки, что позволило "корабелам" уйти на последний перерыв с 7 очками преимущества.

Однако в последней 10-минутке снова все перевернулось с ног на голову – на этот раз это сделали хозяева. Рывок 13:5 позволил "Одессе" на экваторе четвертой четверти вернуть себе преимущество, которое она уже не упустила.

Команда Юшкина снова сыграла агрессивнее в нападении и преодолевала в защите, что помогло ей вырвать победу.

"Корабелы" цеплялись на последних секундах, однако два точных штрафных от Луценко под занавес матча лишь сократили разницу до минимальной и установили итоговый счет – 74:73 в пользу "Одессы", которая впервые победила дома.

 


 

blog_ava
Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
сегодня
1037
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт БК Одесса чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол БК Николаев
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге: фото и видео
сегодня 09:26 Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге: фото и видео
Юрій Семенюк 453
Активный отдых: вся польза от велосипеда
31 октября 22:10 Активный отдых: вся польза от велосипеда
Назарій Дзюбановський 86
35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
31 октября 17:00 35 тысяч фанов "Динамо" Дрезден приехали на выездную игру в Берлин и устроили горячее шоу: видео
Юрій Семенюк 128
Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
30 октября 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
Андрій Тудовші 644
58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
31 октября 13:09 58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
Вісент Луїс 73
Новости
Больше новостей
Залиште відгук