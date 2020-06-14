Член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева, которую разыскали после исчезновения во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, умерла в больнице. Девушка получила тепловой удар, а с наступлением ночи, переохлаждение.

Сразу же после нахождения Екатерину направили в больницу, где она умерла от инсульта в тот же день. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.

Смотрите также Экс-чемпионка UFC родила сына в домашних условиях: щемящее фото

"Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал он.

Исчезновение Екатерины Катющевой: что известно

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины. 33-летняя Катющева – уроженка Одесской области, бежала дистанцию около 70 км.

На участке трассы между финишем и селом Ильинка, когда до окончания пути оставалось около 20 км, женщина исчезла и перестала выходить на связь. Другие участники марафона отметили, что это сложный участок, поскольку здесь затруднен воздухообмен, и в то же время – очень жарко.

Екатерину Катющеву искали участники соревнований, волонтеры с полицией и кинологи с собаками. В итоге девушку нашли через 8 часов после исчезновения. Выяснилось, что она сперва испытала тепловой удар, а затем, когда стемнело, – переохлаждение. После госпитализации врачи отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Катющеву нашли и доставили в больницу / Фото из фейсбука Игоря Мышко