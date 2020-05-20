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Одежда не для нас: секс-символ UFC снова снялась обнаженной - фото

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Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Getty Images

26-летняя американская боец ММА Пейдж Ванзант (8-4, 2 КО), выступающая под эгидой UFC, вновь удивила своих подписчиков.

Пейдж Ванзант выложила в свой Instagram свежее фото, на котором она полностью обнаженная, а интимные места прикрыты теми или иными предметами. Рядом стоит ее муж Остин Вандерфорд.

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В комментарии к фото боец написала: "нужно было время, чтобы перемерить всю одежду... Не для нас".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tried the whole “clothing” thing for awhile..... not for us.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж Ванзант публикует фото обнаженного тела

Пейдж с мужем сделала эффектное фото во время готовки еды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uh, are we doing this right??

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 

Не обошлось и без алкоголя. Спортсменка вместе с мужем предложила на выбор подписчиков вино и виски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whiskey or Wine??

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 

После этого супруги передали привет соседям, сделав обнаженное фото на террасе своего дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Howdy neighbors

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 

На этом девушка с мужем не остановились и продолжили делать подобные фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s called art, you wouldn’t understand....

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Что известно о Ванзант?26-летняя спортсменка выиграла 8 из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой одержала верх. Ее следующая соперница – Аманда Рибас.

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Теги: Новости Спорта Смешанные единоборства Спорт
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