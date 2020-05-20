Одежда не для нас: секс-символ UFC снова снялась обнаженной - фото

26-летняя американская боец ММА Пейдж Ванзант (8-4, 2 КО), выступающая под эгидой UFC, вновь удивила своих подписчиков.

Пейдж Ванзант выложила в свой Instagram свежее фото, на котором она полностью обнаженная, а интимные места прикрыты теми или иными предметами. Рядом стоит ее муж Остин Вандерфорд.

Смотрите также Соблазнительная девушка-боец продолжила публиковать фото обнаженного тела

В комментарии к фото боец написала: "нужно было время, чтобы перемерить всю одежду... Не для нас".

Пейдж Ванзант публикует фото обнаженного тела

Пейдж с мужем сделала эффектное фото во время готовки еды.

Не обошлось и без алкоголя. Спортсменка вместе с мужем предложила на выбор подписчиков вино и виски.

После этого супруги передали привет соседям, сделав обнаженное фото на террасе своего дома.

На этом девушка с мужем не остановились и продолжили делать подобные фотографии.

Что известно о Ванзант?26-летняя спортсменка выиграла 8 из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой одержала верх. Ее следующая соперница – Аманда Рибас.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24