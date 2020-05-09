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Один из боев UFC 249 отменен: коронавирус обнаружили у троих человек

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Роналдо Соуза
Роналдо Соуза / ESPN

Один из боев в рамках турнира UFC 249 был отменен после того, как тест 40-летнего американского бойца Роналдо Соуза на COVID-19 оказался положительным.

9 мая Соуза в предварительном карде шоу в Джексонвилле должен был подраться со своим соотечественником Юрайя Холлом. Накануне бойцы провели дуэль взглядов, на которой Соуза был в маске и перчатках, сообщает MMAJunkie.

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Кроме того, коронавирусную болезнь обнаружили еще у двоих человек. Ими оказались секунданты Роналдо Соуза. При этом, у всех не было симптомов, характерных для заболевания.

Также сообщается, что остальные участники шоу сдали отрицательные тесты, поэтому турнир UFC 249 все же состоится.

В главном событии UFC 249 встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира в легком весе. Бой Фергюсон – Гейджи должен был состояться еще в апреле, однако был срочно перенесен из-за пандемии коронавируса. 25 апреля UFC объявил о том, что поединок состоится 9 мая.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Смешанные единоборства Спорт
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