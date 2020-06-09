Польский боец Кристиан Кужьма стал звездой соцсетей после эффектной победы над соперником. Поляку удалось нанести мощный удар и отправить соперника в нокаут.

Поединок проходил в рамках турнира Gromda Fight Club по правилам кулачного боя без перчаток, пишет 24 канал.

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Нокаут одним ударом в челюсть

Кристиан Кужьма нокаутировал своего земляка Лукаша Залуску. Победу Кужьма одержал еще в первом раунде.

Кужьма нанес мощный удар сопернику, после которого тот упал на настил и остался на нем длительное время. Рефери в итоге остановил поединок, а видео нокаута получило большую популярность в интернете.

Кужьму зовут "Тайсон", поскольку его кумиром является знаменитый американский боксер Майк Тайсон.

За победу боец получил главный приз – 100 тысяч злотых.