Один из клубов УПЛ может остаться без главного тренера
Главный тренер ФК "Львов" Юрий Бакалов может стать безработным. Дерби с "Карпатами" может стать последним матчем во главе "Львова" для Бакалова.
Главной причиной является недовольство тренера новичками команды – Бакалов считает, что большинство бразильцев не соответствует уровню ФК "Львов". Некоторые из легионеров прибыли на собрание клуба с лишним весом, пишет FootBoom.
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Во время зимнего трансферного окна "Львов" подписал семь бразильцев и отпустил пятерых игроков с украинским паспортом.
Источник отмечает, что мнение Бакалова не учитывалось при заключении контрактов с новичками. Качество новобранцев главного тренера "Львова" не устраивает.
В первом матче УПЛ в 2019 году львовяне выпустили в старте пятерых футболистов из Бразилии, но это не помогло команде обыграть предпоследний "Черноморец" (0:1).
"Львов" после 19 туров Премьер-лиги идет 8-м, отставая от топ-6 на 4 очка. Дерби против "Карпат" состоится 3 марта.