Один из лидеров чемпионата Украины подписал новый контракт с титульным спонсором

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Один из лидеров чемпионата Украины подписал новый контракт с титульным спонсором

Черниговская "Десна" в УПЛ была одной из команд, которая выступала без титульного спонсора на футболках. При этом команда сейчас идет среди лидеров чемпионата (занимает третье место) и привлекает к себе внимание.

Такой возможностью воспользовались в Parimatch, подписав соглашение с "Десной". Соглашение с клубом начало действовать пятого ноября и предусматривает размещение логотипа торговой марки на лицевой стороне футболки, а также брендинг официального сайта и социальных сетей.

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"Чернигов – один из наиболее показательных примеров качественного роста футбола в регионах. "Десна" за довольно короткое время стала достойным соперником грандов Премьер-Лиги, и мы уверены, что главные достижения этой команды еще впереди", – прокомментировал начало сотрудничества представитель Parimatch Вадим Мисюра.

Стоит добавить, что "Десна" стала уже пятым футбольным клубом в партнерском пуле Parimatch. До этого компания стала партнером "Шахтера", "Олимпика", "Ворсклы" и "Металлиста-1925".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Десна
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