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Один из лидеров "Карпат" покинул команду

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Кристиан Понде / ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" попрощались с португальским нападающим Кристианом Понде.

Как говорится на сайте клуба, действие контракта было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, у "Карпат" возникли проблемы с футболистами из-за задолженности перед ними. Игроки отказываются выходить на тренировки, а также не все легионеры прибыли во Львов после отпуска.

Больше об этом: Игроки "Карпат" требуют встречи с руководством клуба из-за долгов

Воспитанник лиссабонского "Спортинга" присоединился к "зелено-белым" в начале сентября 2018 года, проведя за львовскую команду 38 матчей и забив 9 голов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы ФК Карпаты
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