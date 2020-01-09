Один из лидеров Первой лиги неожиданно потерял тренера

Футбольный клуб "Оболонь-Бровар" неожиданно остался без главного тренера. Сергей Ковалец покинул тренерский мостик "пивоваров".

"Оболонь-Бровар" 9 января сообщил, что прекратил сотрудничество с Ковальцем по взаимному согласию сторон.

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Ковалец возглавил "пивоваров" летом 2018 года. Под руководством 51-летнего специалиста "Оболонь-Бровар" завершил сезон 2018/2019 на шестой строчке в Первой лиге.

После 19 туров сезона 2019/2020 "пивовары" удерживают пятую ступень в Первой лиге. В активе клуба 37 очков. Такое же количество очков набрали еще три команды.

До работы с "пивоварами" Ковалец возглавлял: "Борисфен", "Металлист", "Львов", "Александрию", "Татран", "Металлург" Запорожье, молодежную сборную Украины и "Тракай".

Достижением Ковальца как тренера являются серебряные награды чемпионата Литвы с клубом "Тракай".