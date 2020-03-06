Один из лидеров Первой лиги отказался от выхода в УПЛ: названа причина

В этом сезоне сразу три клуба Первой лиги поднимутся в УПЛ. Однако один из лидеров Первой лиги отказался от такого шага.

Речь идет о клубе "Агробизнес" из города Волочиск, что в Хмельницкой области. Команда сейчас делит 3-6 места в турнирной таблице, а от лидера – Львовского "Руха" – отстает лишь на два очка. При этом именно с "Рухом" команда сыграет первый официальный матч в 2020 году – 22 марта во Львове.

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Однако намерения подниматься в УПЛ по итогам сезона у "Агробизнеса" нет. Об этом заявил почетный президент клуба Олег Собуцкий в комментарии пресс-службе клуба.

"Какое бы место мы не заняли – или первое, или второе, или, как ставили задачу перед началом этого сезона, не ниже шестого, – мы в этом году не идем в Премьер-лигу, потому что мы еще не создали базы. У нас на сегодня стадион не готов к матчам в УПЛ. Если бы стадион был готов, то мы, конечно бы, могли говорить о повышении в классе. Мы должны играть на домашней арене, перед своими зрителями. А домашняя арена в этом году еще не готова. Поэтому на сегодня такой цели у нас нет. Даже, если мы займем первое, второе, третье места. Все равно кому-то этим местом, согласно регламенту и спортивному принципу, уступим", – заявил Олег Собуцкий.

Напомним, в 2020 году сразу три клуба Первой лиги получат право со следующего сезона выступать в УПЛ. Это те команды, которые займут первые три места в турнирной таблице по окончании сезона. Зато из УПЛ в Первую лигу отправится одна команда. Таким образом произойдет расширение УПЛ до 14 команд. В сезоне 2021/22 в УПЛ будет выступать сразу 16 команд.

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Что касается Первой лиги, то здесь первое место занимает "Рух". У него 39 очков. На втором месте луцкая "Волынь", у которой 38 баллов. Места с третьего по шестое делят сразу четыре команды, которые набрали по 37 очков – "Ингулец", "Минай", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес". "Металлист-1925" на седьмом месте с 35 очками. "Авангард" же занимает восьмое место – 33 очка.

Стоит отметить, что стадион "Юность" в Волочиске находится на реконструкции с 2017 года. В 2018 году установлено электронное табло, автоматический полив. Были реконструированы раздевалки, создан современный тренажерный зал, конференц зал. Восточная трибуна была полностью оборудована пластиковыми сиденьями. Установлена вышка для проведения трансляций.