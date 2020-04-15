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Один из лучших боксеров Украины хочет провести реванш с чемпионом мира

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Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / DAZN

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) поведал о планах провести реванш с казахом Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Деревянченко после поражения от Головкина не дрался, а ситуация с коронавирусом еще на более длительный срок отложила возвращение спортсмена в ринг. Сам Деревянченко нацелен на топовых соперников.

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Кроме Головкина, украинец назвал в числе желаемых соперников Джермалла Чарло и Канело Альвареса.

Я рад, что фанатам так понравился бой с Головкиным. Это был отличный поединок, и для меня была честь участвовать в нем. Я действительно чувствовал, что показал миру уровень, и я верю, что все еще становлюсь лучше. Хочу показать это на ринге.

Все еще верю, что 2020 год будет для меня хорошим. Хотел бы провести реванш с Головкиным или бои с Альваресом и Чарло. Это тот уровень поединков, в которых я хочу участвовать, поскольку я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе,
– цитирует Деревянченко BoxingScene.

  • Прошлой осенью Деревянченко единогласным решением судей проиграл Головкину в поединке за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.
  • В январе Деревянченко возглавил рейтинг WBC в среднем весе.
  • Ранее Деревянченко заявлял, что в 2020 году ему удастся провести бой против мексиканца Сауля Альвареса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Деревянченко – Головкин Сергей Деревянченко Новости Спорта Бокс Спорт
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