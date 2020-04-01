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Один из лучших игроков сборной Украины на Евро-2019 продолжит карьеру в России

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Дмитрий Виецкий (под номером 3) / volleyball.ua

Игрок сборной Украины по волейболу Дмитрий Виецкий станет новичком российского АСК из Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает российское издание "Бизнес Online".

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22-летний Виецкий призван заменить в составе клуба французского диагонального Джона Вендта.

  • В составе сборной Украины Виецкий выступал на чемпионате Европы 2019 года, где вошел в топ-10 лучших снайперов турнира. Украинец набрал 104 очка в 7 матчах при 47% реализации атак.
  • Ранее украинец выступал за "Химпром" Сумы, харьковский "Локомотив", сербскую "Войводину" и катарский "Полице".
  • АСК выступает в российской Суперлиге. В сезоне 2019/20 после досрочного завершения чемпионата клуб из Нижнего Новгорода занял 11 место из 14 команд.


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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Волейбол
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