Один из лучших игроков сборной Украины на Евро-2019 продолжит карьеру в России
Игрок сборной Украины по волейболу Дмитрий Виецкий станет новичком российского АСК из Нижнего Новгорода.
Об этом сообщает российское издание "Бизнес Online".
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22-летний Виецкий призван заменить в составе клуба французского диагонального Джона Вендта.
- В составе сборной Украины Виецкий выступал на чемпионате Европы 2019 года, где вошел в топ-10 лучших снайперов турнира. Украинец набрал 104 очка в 7 матчах при 47% реализации атак.
- Ранее украинец выступал за "Химпром" Сумы, харьковский "Локомотив", сербскую "Войводину" и катарский "Полице".
- АСК выступает в российской Суперлиге. В сезоне 2019/20 после досрочного завершения чемпионата клуб из Нижнего Новгорода занял 11 место из 14 команд.
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