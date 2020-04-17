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Один из лучших нападающих УПЛ прокомментировал интерес "Динамо"

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Александр Филиппов / facebook.com/pg/desnafc

Нападающий "Десны" Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что им интересуется киевское "Динамо". Журналист Михаил Спиваковский 16 апреля рассказал, что "Динамо" рассматривает Филиппова как потенциальное усиление атаки.

В комментарии Footboom Филиппов заявил, что из "Динамо" к нему никто не обращался.

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"Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб. Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из "Динамо", – заявил футболист.

Что касается интереса от других клубов, то Филиппов рассказал, что все предложения были на уровне разговоров.

"Сезон, во-первых, еще не закончен. Очень надеюсь улучшить свои личные показатели. А во-вторых, все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с "Десной" до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает", – отметил футболист.

Александр добавил, что если поступят предложения, которые устроят "Десну" и его лично, то он задумается о переходе.

Филиппов в этом сезоне провел за "Десну" 23 матча. В его активе 15 голов и две результативные передачи.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Контракт Филиппова с черниговским клубом рассчитан до 2022 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы ФК Десна Динамо
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