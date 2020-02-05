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Один из сильнейших эфиопских бегунов неожиданно умер в возрасте 22 лет

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Умер Абади Хадис (справа)

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис умер в возрасте 22 лет.

Причины смерти не называются. Об этом сообщается на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Хадис совершил свой большой прорыв в 2016 году. Он стал самым быстрым среди атлетов U20 на 5 тысяч и 10 тысяч метров, показав результаты 13.02,49 и 26.57,88 соответственно. В том же году он представлял Эфиопию на Олимпийских играх в Рио, где занял 15-е место на дистанции 10 тысяч метров.

Хадис дважды становился третьим на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2018 году. Он также является бронзовым призером чемпионата мира по кроссу в 2017 году. Его последним турниром был чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе.

Хадис – один из пяти спортсменов в истории, кто пробежал 5 тысяч метров менее чем за 13 минут, 10 тысяч метров – менее чем за 27 минут, полумарафон – менее чем за 59 минут.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт легкая атлетика
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