Один из возможных соперников Усика брутально нокаутировал соперника

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер провел бой против ветерана боксерского цеха Шонделла Терелла Уинтерса. Новозеландец одержал победу нокаутом в 5-м раунде.

Паркер агрессивно начал бой и активно работал джебом. Уинтерс ответил мощным ударом, после чего бой ненадолго превратился в драку.

К теме: Усик – Чисора: дата и место боя

Американец неплохо работал на ближней дистанции, а вот на дальней Паркер выглядел увереннее.

В 3-м раунде преимущество Паркера уже было ощутимым, а на последних секундах Уинтерс "проспал" мощный правый хук и побывал в тяжелом нокдауне.

Добить ветерана не получилось, ведь раздался гонг. В 4-й трехминутке Паркер снова пытался зажать соперника в углу.

В 5-м раунде бой завершился. У Паркера снова прошел правый хук. Экс-чемпион добил соперника "двойкой". На этот раз американец продолжить бой не смог.

Brutal knockout by Joseph Parker vs winters new pic.twitter.com/5vvmcT4H5u — Fightgame (@futurefights360) March 1, 2020

Что известно о Паркере?28-летний боксер провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 27 поражений и дважды проиграл. В пассиве Паркера поражение Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.



Вместе с тем, Паркер заявлял, что готов встретиться с Александром Усиком. В СМИ ходили слухи, что бой Паркера и Усика мог состояться в марте 2020 года за титул WBO.