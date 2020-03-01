Один из возможных соперников Усика брутально нокаутировал соперника
Бывший чемпион мира Джозеф Паркер провел бой против ветерана боксерского цеха Шонделла Терелла Уинтерса. Новозеландец одержал победу нокаутом в 5-м раунде.
Паркер агрессивно начал бой и активно работал джебом. Уинтерс ответил мощным ударом, после чего бой ненадолго превратился в драку.
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Американец неплохо работал на ближней дистанции, а вот на дальней Паркер выглядел увереннее.
В 3-м раунде преимущество Паркера уже было ощутимым, а на последних секундах Уинтерс "проспал" мощный правый хук и побывал в тяжелом нокдауне.
Добить ветерана не получилось, ведь раздался гонг. В 4-й трехминутке Паркер снова пытался зажать соперника в углу.
В 5-м раунде бой завершился. У Паркера снова прошел правый хук. Экс-чемпион добил соперника "двойкой". На этот раз американец продолжить бой не смог.
Что известно о Паркере?28-летний боксер провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 27 поражений и дважды проиграл. В пассиве Паркера поражение Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.
Вместе с тем, Паркер заявлял, что готов встретиться с Александром Усиком. В СМИ ходили слухи, что бой Паркера и Усика мог состояться в марте 2020 года за титул WBO.
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