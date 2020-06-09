Президент львовского клуба "Рух" Григорий Козловский высказался за объединение чемпионатов Украины и Польши.

Григорий Козловский в эфире своего видеоблога на Youtube-канале "Обана" обсудил с экс-президентом "Скалы" Николаем Кмитем возможное объединение чемпионатов Украины и Польши.

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Делается Премьер-лига, Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по 10 команд украинских и польских. Первая лига – чисто украинская одна зона, вторая – чисто польская. Представляете потенциал страны от Черного моря до Балтийского? Было бы круто. Думаю, тогда наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 млн за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной, сколько болельщиков.

Нужен запал. Думаю, лучшего чемпионата, чем общего с поляками, не придумать. Я просто это вижу,

– отметил Козловский.

Строительство уникальной базы ФК "Рух"

Президент и владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский сделал визуальную презентацию новой базы для команды.

На Youtube-канале ФК "Рух" вышел презентационный ролик о новом футбольном объекте в Украине. Судя по видео, аналогов подобного рода объектов нет не только в Украине, но и, возможно, во всем мире.

На территории базы разместятся 8 полей. Все – с освещением, автополивом и необходимой инфраструктурой. Минимум два поля – с подогревом. Манеж с трибунами на 5 тысяч зрителей, гимнастические и тренажерные залы, залы для единоборств, СПА, восстановительный центр, бассейны, а также медицинская лаборатория. И главное – горнолыжные подъемники и пляжные зоны.