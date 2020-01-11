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Одна из главных звезд НБА порвал на себе майку прямо во время матча – видео

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Лука Дончич / Фото из открытых источников

"Лейкерс" продлили серию побед в регулярном чемпионате до семи матчей, обыграв на выезде "Даллас". Игра завершилась со счетом 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28).

Защитник "Далласа" Лука Дончич в конце первой половины матча с "Лейкерс" разорвал на себе майку от злости, продолжив игру.

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Словенец не попал в кольцо со штрафной линии, после чего разорвал джерси на груди.

Всего в отчетной встрече Дончич реализовал 8 из 13 штрафных бросков, а также 8 из 19 бросков из игры. Он завершил матч с 25 очками и 10 подборами.

Сейчас Лука Дончич является одним из лидеров фанатского голосования за участников предстоящего Матча Всех Звезд. Во втором раунде Дончич по количеству набранных голосов уступил только Леброну Джеймсу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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