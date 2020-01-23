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Одна из самых сильных легкоатлеток Украины получила 19-месячную дисквалификацию из-за допинга

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Екатерина Табашник / Фото из открытых источников

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник дисквалифицирована на 19 матчей из-за употребления допинга.

Дисциплинарный комитет IAAF выступил с заявлением, где сообщил о том, что в организме украинской легкоатлетки был найден гидрохлортиазид.

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Все результаты украински, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы. Именно с этой даты отсчитывается срок дисквалификации. На решение можно подать апелляцию.

Личный рекорд Екатерины Табашник равен 1,96 метра.

Она в 2013 году выиграла чемпионат Европы среди юниоров (Риети, Италия), заняла 4-е место на чемпионате Европы 2019 в закрытых помещениях (Глазго, Великобритания), а на чемпионате Европы 2018 была 5-й (Берлин, Германия).

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Допинг легкая атлетика
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