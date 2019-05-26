Однажды я просто умру на этом поле, – тренер "Карпат" пригрозил отставкой

Тренер львовских "Карпат" Фабри Гонсалес не слишком доволен результатами команды. Испанский наставник заявил, что несколько был готов покинуть клуб.

Очередное заявление о том, что он может покинуть "Карпаты", Фабри Гонсалес сделал после того, как его команда сыграла 3:3 с донецким "Олимпиком". Хотя еще на 77-й минуте выигрывала 3:1.

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"Есть такие вещи, которые я не до конца понимаю. "Карпаты" сделали достаточно, чтобы одержать победу в этой игре. Остается несколько минут до конца матча, команда выигрывает 3:1 и тут два мяча прокатились по центру поля и стали голами. Я уже не знаю, что и говорить. Я приехал сюда, чтобы работать и защищать эту команду с открытым сердцем. Были такие ситуации, когда я давал клубу принять решение о моей должности. И каждый раз меня спрашивали, могу ли я продолжать дальше. Я сказал, что у меня еще есть силы. Но я устал, что мы каждую неделю работаем, но эта работа по каким-либо причинам не дает результата. Всегда происходит нечто такое, что я понять не могу. Сегодняшняя игра была сумасшедшая. Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать", – заявил после матча Фабри Гонсалес.

При этом среди причин, почему он покинет львовскую команду, тренер назвал состояние здоровья.

Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Сегодня у мен раза четыре крутилась голова, от того, что происходило. Я очень разочаровался,

– подытожил Фабри Гонсалес.

Стоит напомнить, что Фабри Гонсалес возглавил львовские "Карпаты" 13 января 2019 года. За это время команда сыграла 14 матчей во всех турнирах, одержав лишь 3 победы. Еще семь матчей команда проиграла, в том числе четвертьфинал Кубка Украины перволиговую "Ингульцу". Пока "Карпаты" занимают 10-е место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата. Оно предусматривает переходные матчи с командой Первой лиги.

25 апреля 2019 года Фабри Гонсалесу исполнилось 64 года. За пять дней до этого – 20 апреля, у него умерла мать.