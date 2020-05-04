Одни из крупнейших мировых соревнований перенесли на 2022 год
Чемпионат мира по водным видам спорта-2021, который должен пройти в японской Фукуоке, перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.
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"После обсуждения с заинтересованными сторонами и полученных от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение создаст лучшие условия для всех участников чемпионата", – сказал президент FINA.
Сначала ЧМ по водным видам спорта планировали провести на той же локации летом 2021 года, но в эти даты в Японии пройдет перенесенная Олимпиада-2020.
Новый старт соревнований – 13 мая 2022 года. Завершающий день перенесенного ЧМ пройдет 29 мая.
- Прошлый чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в южнокорейском Кванджу летом 2019 года.
- С 16 золотыми медалями первое место в общем зачете завоевала сборная Китая. Украина с 1 золотом, 1 серебром и 5 бронзами заняла 14 место.
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