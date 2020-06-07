В субботу, 6 июня, в США прошел очередной турнир UFC 250. Во втором по значимости поединке Коди Гарбрандт встретился с Рафаэлом Ассунсао.

Габрандт жестко нокаутировал Ассунсао

Экс-чемпион UFC в самом легком весе американец Гарбрандт выходил на бой с неутешительной статистикой. В трех предыдущих поединках он досрочно проиграл, сообщает 24 канал.

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Серия неудач, видимо, накопила злость в голове Гарбрандта и он зрелищно справился с бразильцем Рафаэлом Ассунсао.

Коди начал встречу более осторожно: он избегал размена ударами и по очереди бил соперника то руками, то ногами.

Ассунсао заметно не хватало скорости, чтобы на равных соперничать с американцем.

Во втором раунде Гарбрандт переключился на работу вторым номером. 37-летний Ассунсао решил, что соперник теряет скорость и пошел вперед.

Оказалось, что это ловушка, которая, к счастью для Гарбрандта, сработала. В конце пятиминутки Коди, зажатый у сетки, разрядил хук справа в голову Рафаэла, и тот отправился в глубокий нокаут.

Для 28-летнего Гарбрандта это 12 победа в 15 матчах и уже 10-й нокаут. Зато опытный Ассунсао потерпел 8-е поражение при 27 победах.