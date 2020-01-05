Одноклубник украинца установил уникальное достижение в НБА

Форвард баскетбольного клуба "Атланта" Винс Картер установил уникальное достижение. Он стал первым игроком, сыгравшим в НБА в четырех десятилетиях.

В 2020 году Винс Картер сыграл за "Атланту" в матче против "Индианы". Благодаря этому он стал первым баскетболистом, сыгравшим в четырех разных десятилетиях.

Читайте также: Украинец Лень устроил небольшую драку в матче НБА: видео

Еще в 1998 году Картера под пятым номером выбрали на драфте НБА. Выбрала его команда "Голден Стейт", однако сразу же обменяла в "Торонто". А по итогам сезона стал лучшим новичком НБА. После этого баскетболист выступал за "Нью-Джерси Нетс", "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис", "Сакраменто". В 2018 году он перешел в "Атланту", за которую выступает до сих пор.

Поэтому этот сезон стал для него 22-м в НБА. Он сыграл в 1509 играх. В 2011 году стал 37-м баскетболистом в истории НБА, набравшим 20 тысяч очков за карьеру. В феврале 2017 года стало пятым игроком в НБА, забившим за карьеру 2000 трехочковых бросков. Входит в пятерку лидеров по количеству сыгранных матчей в НБА.

Напомним, за "Атланту" выступает украинец Алексей Лень.