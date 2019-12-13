Одноклубник Зинченко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Габриэл Жезус / Footboom

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард обошел таких конкурентов, как нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара и атакующего игрока мадридского "Атлетико" Жоау Фелиша.

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Бразильский форвард "горожан" оформил хет-трик в матче против загребского "Динамо" и помог своей команде победить со счетом 4:1.

Интересно, что в возрасте 22 лет и 252 дней Габриэль стал самым молодым бразильским футболистом, который достиг отметки 10 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю форвард обогнал Неймара, который отметился таким же достижением в возрасте 23 лет и 75 дней.

"Манчестер Сити" занял первое место в группе C, опередив "Аталанту", "Шахтер" и "Динамо". В понедельник "горожане" узнают своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити
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