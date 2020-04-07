Одноклубника Зинченко выгонят из топ-сборной из-за секс-скандала

Футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер потеряет место в сборной Англии. Причиной стал секс-скандал, в который Уокер недавно попал.

Защитник "Манчестер Сити" вместе с другом устроил вечеринку с двумя проститутками. Мужчины заплатили двум девушкам 2200 фунтов.

Читайте также Партнер Зинченко в "Манчестер Сити" заказал проституток во время карантина и заплатит штраф: фото

Хотя Уокер публично извинился за инцидент, футболист получил шквал критики в свой адрес.

Причина в том, что Кайл призвал соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса. В то же время он заказал проституток и нарушил карантин.

Это возмутило английские СМИ и общественность.

В Великобритании подтверждено 52 302 случаи заражения COVID-19. 5 385 человек умерли.

The Star сообщает, что "Манчестер Сити" оштрафует своего футболиста на 250 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал понять, что больше не рассчитывает на Уокера.

Смотрите также Звездный одноклубник Ярмоленко сбил жену в жестком подкате: видео

29-летний Уокер выступает на позиции правого защитника. Кайл дебютировал за сборную Англии в 2011 году в товарищеском матче с Испанией.

Всего за сборную Англии Кайл сыграл 48 матчей. В 2018 году вместе с Англией дошел до полуфинала чемпионата мира.

В этом сезоне в составе "Манчестер Сити" футболист провел 30 матчей, забил один гол и отдал 4 результативные передачи.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram