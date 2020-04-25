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Официально: 29 мая возобновится европейский чемпионат

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Дата відновлення чемпіонату Польщі
Дата відновлення чемпіонату Польщі / Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий огласил план выхода из карантина, который позволяет командам вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат.

Согласно этому плану матчи чемпионата Польши возобновятся 29 мая и будут проходить без зрителей.

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План по выходу польского футбола из карантина:

  • 3-4 мая – тестирование всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус
  • 4 мая – начало тренировок в группах по несколько человек
  • 10 мая – полноценные групповые тренировки
  • 27-28 мая – тесты всех игроков, сотрудников и судей
  • 29-31 мая – проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)
  • 18-19 июля – завершение чемпионата.

Изменения в этот план могут быть внесены только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко ухудшится.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Польши Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Футбол Спорт
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