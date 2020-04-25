Официально: 29 мая возобновится европейский чемпионат

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий огласил план выхода из карантина, который позволяет командам вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат.

Согласно этому плану матчи чемпионата Польши возобновятся 29 мая и будут проходить без зрителей.

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План по выходу польского футбола из карантина:

3-4 мая – тестирование всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус

4 мая – начало тренировок в группах по несколько человек

10 мая – полноценные групповые тренировки

27-28 мая – тесты всех игроков, сотрудников и судей

29-31 мая – проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)

18-19 июля – завершение чемпионата.

Изменения в этот план могут быть внесены только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко ухудшится.

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