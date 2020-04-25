Официально: 29 мая возобновится европейский чемпионат
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий огласил план выхода из карантина, который позволяет командам вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат.
Согласно этому плану матчи чемпионата Польши возобновятся 29 мая и будут проходить без зрителей.
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План по выходу польского футбола из карантина:
- 3-4 мая – тестирование всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус
- 4 мая – начало тренировок в группах по несколько человек
- 10 мая – полноценные групповые тренировки
- 27-28 мая – тесты всех игроков, сотрудников и судей
- 29-31 мая – проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)
- 18-19 июля – завершение чемпионата.
Изменения в этот план могут быть внесены только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Польше резко ухудшится.
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