Официально: американец Хейни восстановлен в статусе чемпиона WBC в весе украинца Ломаченко

Американский профессиональный боксер Дэвид Хейни обратился к WBА с просьбой вернуть ему пояс, который он потерял из-за травмы плеча. Президент WBA услышал боксера и вернул звание чемпиона.

Об этом сообщило издание Boxing Scene. Президент Всемирного боксерского союза Маурисио Сулейман вернул титул WBC Хейни.

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Американец отдал пояс в ноябре прошлого года из-за травмы плеча, в результате чего ему присвоили звание "чемпиона в отпуске" и предоставили право провести титульный бой после возвращения.

Этот свободный титул должны были разыграть первые два номера рейтинга – Хавьер Фортуна и Люк Кэмпбелл, но из-за коронавируса бой перенесли. Услышав это Хейни мгновенно попросил WBA вернуть ему утраченный титул.

Я намерен защитить свой титул против обязательного претендента Хавьера Фортуны. Как вы понимаете, я обязан предоставить ему шанс, так что он должен стать моим следующим соперником. После этого я буду готов к большим боям,

– сказал Хейни.

Отметим, что в легком дивизионе выступает украинский боксер Василий Ломаченко. Украинец является "франчайзинговым чемпионом" WBC.

Недавно между боксерами вспыхнула виртуальная перепалка, где спортсмены предварительно договорились за будущий поединок. Промоутер Эдди Хирн сказал, что организует для боксеров и болельщиков такой бой. Промоутер американца обещает украинскому боксеру заработать за этот бой около 9 миллионов долларов.

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