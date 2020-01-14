Официально: Барселона назначила Кике Сетьена новым главным тренером

Каталонская "Барселона" назначила бывшего коуча "Бетиса" Энрике Сетьена новым главным тренером. На этом посту он заменит Эрнесто Вальверде.

Контракт рассчитан до конца июня 2022 года, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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На пост тренера "блаугранас" претендовали сразу пять тренеров. Но именно Сетьену удалось обойти таких именитых наставников, как Рональд Куман и Маурисио Почеттино.

Интересно, что сайт "Барселоны" называет Кике Сетьена "одним из самых опытных" тренеров испанского футбола. Впрочем почти вся тренерская деятельность "парня с Кантабрии" связана с испанским футболом. Исключением является только летний опыт работы со сборной Экваториальной Гвинеи.

На родине Сетьен тренировал целый ряд клубов после того, как начал свою тренерскую деятельность в 2001 году. Среди них "Расинг", "Луго", "Лас-Пальмас" и "Бетис", который был последним клубом испанца.

Средства массовой информации называли испанского специалиста "одним из временных вариантов" для каталонского клуба. Мол, он будет работать в команде только к лету 2020, когда на кресло тренера придет легенда "Барсы" Хави.