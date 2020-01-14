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Официально: Барселона назначила Кике Сетьена новым главным тренером

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Кике Сетьен возглавил "Барселону" / realbetisbalompie.es

Каталонская "Барселона" назначила бывшего коуча "Бетиса" Энрике Сетьена новым главным тренером. На этом посту он заменит Эрнесто Вальверде.

Контракт рассчитан до конца июня 2022 года, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

К слову: "Барселона" увольняет Вальверде: главное о громкой отставке

На пост тренера "блаугранас" претендовали сразу пять тренеров. Но именно Сетьену удалось обойти таких именитых наставников, как Рональд Куман и Маурисио Почеттино.

Интересно, что сайт "Барселоны" называет Кике Сетьена "одним из самых опытных" тренеров испанского футбола. Впрочем почти вся тренерская деятельность "парня с Кантабрии" связана с испанским футболом. Исключением является только летний опыт работы со сборной Экваториальной Гвинеи.

На родине Сетьен тренировал целый ряд клубов после того, как начал свою тренерскую деятельность в 2001 году. Среди них "Расинг", "Луго", "Лас-Пальмас" и "Бетис", который был последним клубом испанца.

Средства массовой информации называли испанского специалиста "одним из временных вариантов" для каталонского клуба. Мол, он будет работать в команде только к лету 2020, когда на кресло тренера придет легенда "Барсы" Хави.

Официальное представление тренера состоится 14 января в 13:30 (по испанскому времени).

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Барселона
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