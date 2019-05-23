Официально: бокс не будет исключен из программы Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить бокс в программе Олимпийских игр-2020 года, но отобрать организацию турнира и квалификации у Международной ассоциации бокса (AIBA).

Об этом сообщает авторитетное издание BoxingScene.

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Такое решение связано с проблемами ассоциации в финансовой отчетности, а также некомпетентной работой судей и системой организации турниров. На данный момент, счета ассоциации заморожены, а долг составляет 16 миллионов долларов.

Организацией олимпийского и квалификационных турниров будет заниматься рабочая группа во главе с членом Олимпийского комитета Японии. Отборочные соревнования пройдут в период с января по май 2020 года, тогда как сама Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что организация WBC призвала МОК сохранить бокс в олимпийской программе. WBC напомнила, что представители бокса участвуют в Олимпиадах уже больше века. Члены WBC подписали петицию под названием "Да боксу на Олимпийских играх".

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