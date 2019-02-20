Официально: Ломаченко узнал соперника на бой в апреле

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) будет боксировать против британского претендента Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).

Бой состоится 12 апреля 2019 года. Об этом сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн в Twitter.

Читайте также: Ломаченко готов завершить карьеру: боксер назвал главное условие

Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз. Промоутер Кролла Эдди Хирн согласился на условия боя, предложенные Бобом Арумом. Трансляция поединка состоится в прямом эфире на ESPN +.

К слову, Ломаченко в эту дату должен был провести бой с Ричардом Комми, который завладел титулом IBF. Но тот получил травму в титульном бою и не сможет помочь украинцу продолжить унификацию легкого веса.

Последний бой Василий Ломаченко провёл 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасом и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Затем был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram