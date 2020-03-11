Официально: первый немецкий футболист Тимо Хюберс заболел коронавирусом

23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стоит прочитать Два матча 1/8 финала Лиги Европы отменены из-за коронавируса

Тимо Хюберс стал первым футболистом-профессионалом в Германии, который заболел коронавирусом. До этого вспышка коронавируса была обнаружена у игроков итальянского клуба "Пьянезе". Один из футболистов недавно полностью излечился от заболевания.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Как сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер, защитник заразился на западе в субботу вечером. Футболист после мероприятия не контактировал с одноклубниками с момента инфицирования.

В связи с этим риска заражения других игроков команды нет, но, несмотря на это, футболисты и тренеры прошли обследование.

Сейчас Хюберс находится на домашнем карантине. Он точно не сыграет в ближайшем матче в Дрездене, но команда готовится к игре в нормальном режиме.

Добавим, что матч против "Динамо" из Дрездена состоится при пустых трибунах.

Das für Sonntagmittag um 13.30 Uhr in der #HDIArena angesetzte Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und @DynamoDresden muss ohne Zuschauer stattfinden. #H96 begrüßt die Entscheidung des Landes Niedersachsen. Alle Infos gibt's hier. #NiemalsAllein https://t.co/QGKqXErvSW — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.