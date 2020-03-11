Официально: первый немецкий футболист Тимо Хюберс заболел коронавирусом
23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стоит прочитать Два матча 1/8 финала Лиги Европы отменены из-за коронавируса
Тимо Хюберс стал первым футболистом-профессионалом в Германии, который заболел коронавирусом. До этого вспышка коронавируса была обнаружена у игроков итальянского клуба "Пьянезе". Один из футболистов недавно полностью излечился от заболевания.
Как сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер, защитник заразился на западе в субботу вечером. Футболист после мероприятия не контактировал с одноклубниками с момента инфицирования.
В связи с этим риска заражения других игроков команды нет, но, несмотря на это, футболисты и тренеры прошли обследование.
Сейчас Хюберс находится на домашнем карантине. Он точно не сыграет в ближайшем матче в Дрездене, но команда готовится к игре в нормальном режиме.
Добавим, что матч против "Динамо" из Дрездена состоится при пустых трибунах.
Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.