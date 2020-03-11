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Официально: первый немецкий футболист Тимо Хюберс заболел коронавирусом

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23-летний защитник немецкого "Ганновера" Тимо Хюберс заболел коронавирусом. Игрок сдал тест, который показал положительный результат.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Тимо Хюберс стал первым футболистом-профессионалом в Германии, который заболел коронавирусом. До этого вспышка коронавируса была обнаружена у игроков итальянского клуба "Пьянезе". Один из футболистов недавно полностью излечился от заболевания.

Как сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер, защитник заразился на западе в субботу вечером. Футболист после мероприятия не контактировал с одноклубниками с момента инфицирования.

В связи с этим риска заражения других игроков команды нет, но, несмотря на это, футболисты и тренеры прошли обследование.

Сейчас Хюберс находится на домашнем карантине. Он точно не сыграет в ближайшем матче в Дрездене, но команда готовится к игре в нормальном режиме.

Добавим, что матч против "Динамо" из Дрездена состоится при пустых трибунах.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Футбол Коронавирус Covid-19 Новости Спорта
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