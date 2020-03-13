Официально: старт сезона Формулы-1 отложен

Первый этап сезона-2020 Гран-при Формулы-1 в Австралии отменен из-за эпидемии коронавируса. Рассматриваются предложения, о переносе соревнований на другие даты.

Как сообщает официальный сайт, открытие сезона Гран-при Австралии в Мельбурне было отменено.

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Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников команды Формулы-1 McLaren обнаружили положительный тест на коронавирус.

Ross Brawn explains how the decision to cancel the #AusGP was reached:https://t.co/NlzikctT3Z — Formula 1 (@F1) March 13, 2020

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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