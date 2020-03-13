Официально: старт сезона Формулы-1 отложен
Первый этап сезона-2020 Гран-при Формулы-1 в Австралии отменен из-за эпидемии коронавируса. Рассматриваются предложения, о переносе соревнований на другие даты.
Как сообщает официальный сайт, открытие сезона Гран-при Австралии в Мельбурне было отменено.
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Такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников команды Формулы-1 McLaren обнаружили положительный тест на коронавирус.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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