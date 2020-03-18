Официально: все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA отменены до июня

18 марта отменены все турниры ATP и WTA грунтового сезона до 7 июня 2020 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19.

Отменены комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате, и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

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Сезон профессионального тенниса на карантине до 7 июня 2020 года, включая ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. Турниры, которые запланированы с 8 июня 2020 года, все еще планируются состояться согласно опубликованному ранее графику.

Параллельно рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled. — ATP Tour (@atptour) March 18, 2020

Joint WTA/ @atptour Announcement:



All ATP and WTA tournaments in the Spring clay court swing will not be held as scheduled.



The professional tennis season is now suspended through June 7, 2020 --> https://t.co/IYR6A2pI05 pic.twitter.com/qHOlmohWbq — WTA (@WTA) March 18, 2020

В пресс-релизе теннисных организаций отмечается, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для профессионального тенниса, требуют от всех участников теннисного сообщества более тесного сотрудничества, чтобы спорт мог двигаться вперед в общих интересах игроков, турниров и болельщиков.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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