Официально: все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA отменены до июня
18 марта отменены все турниры ATP и WTA грунтового сезона до 7 июня 2020 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19.
Отменены комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате, и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.
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Сезон профессионального тенниса на карантине до 7 июня 2020 года, включая ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. Турниры, которые запланированы с 8 июня 2020 года, все еще планируются состояться согласно опубликованному ранее графику.
Параллельно рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления.
В пресс-релизе теннисных организаций отмечается, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для профессионального тенниса, требуют от всех участников теннисного сообщества более тесного сотрудничества, чтобы спорт мог двигаться вперед в общих интересах игроков, турниров и болельщиков.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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