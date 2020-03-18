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Официально: все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA отменены до июня

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18 марта отменены все турниры ATP и WTA грунтового сезона до 7 июня 2020 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19.

Отменены комбинированные турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате, и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

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Сезон профессионального тенниса на карантине до 7 июня 2020 года, включая ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour. Турниры, которые запланированы с 8 июня 2020 года, все еще планируются состояться согласно опубликованному ранее графику.

Параллельно рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления.

В пресс-релизе теннисных организаций отмечается, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для профессионального тенниса, требуют от всех участников теннисного сообщества более тесного сотрудничества, чтобы спорт мог двигаться вперед в общих интересах игроков, турниров и болельщиков.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Теннис
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