Официальных предложений по Матвиенко от "Арсенала" не было, – неожиданное заявление Палкина

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб не получал предложений от лондонского "Арсенала" относительно защитника Николая Матвиенко.

Палкин рассказал все подробности переговорного процесса относительно защитника сборной Украины. Как оказалось, чемпион Украины не получал от своих коллег официального предложения.

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Прежде всего хочу сказать, что со стороны "Арсенала" мы не получали никаких официальных предложений. Единственное, я получил поручение от одного испанского агента, выданное лондонцами на ведение переговоров относительно аренды Матвиенко. На что сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Никаких дальнейших звонков или сообщений я не получал.

Хочу отметить, что в истории нашего клуба не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого игрока команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали,

– сказал Палкин в интервью football.ua.