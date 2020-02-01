Официальных предложений по Матвиенко от "Арсенала" не было, – неожиданное заявление Палкина
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб не получал предложений от лондонского "Арсенала" относительно защитника Николая Матвиенко.
Палкин рассказал все подробности переговорного процесса относительно защитника сборной Украины. Как оказалось, чемпион Украины не получал от своих коллег официального предложения.
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Прежде всего хочу сказать, что со стороны "Арсенала" мы не получали никаких официальных предложений. Единственное, я получил поручение от одного испанского агента, выданное лондонцами на ведение переговоров относительно аренды Матвиенко. На что сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Никаких дальнейших звонков или сообщений я не получал.
Хочу отметить, что в истории нашего клуба не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого игрока команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали,
– сказал Палкин в интервью football.ua.
- "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будут прописаны обязательства выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, "Шахтер" оценивает украинском в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.
- "Арсенал" взял в аренду центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, хотя рассматривал его только как альтернативу трансферу украинца.
- Действующий контракт Матвиенко с горняками рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.