Официальный сайт "Вольфсбурга" опозорился, назвав Леонида Буряка тренером "Александрии"
Официальный сайт "Вольфсбурга" назвал будущего соперника по группе Лиги Европы "Александрию" командой Леонида Буряка.
Спорт 24 писал, что бронзовый призер УПЛ встретится в группе Лиги Европы с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьеном".
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"Александрия" Леонида Буряка – что-то неизвестное", – написано в характеристике украинского клуба.
Интересно, что Леонид Буряк указан тренером "Александрии" в немецкой версии "Википедии".
Дебютную игру в Лиге Европы украинцы сыграют в Германии именно против "Вольфсбурга". Расписание всех матчей "Александрии – по ссылке.
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