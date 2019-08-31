Официальный сайт "Вольфсбурга" опозорился, назвав Леонида Буряка тренером "Александрии"

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Леонид Буряк
Леонид Буряк / Фото из открытых источников

Официальный сайт "Вольфсбурга" назвал будущего соперника по группе Лиги Европы "Александрию" командой Леонида Буряка.

Спорт 24 писал, что бронзовый призер УПЛ встретится в группе Лиги Европы с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьеном".

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"Александрия" Леонида Буряка – что-то неизвестное", – написано в характеристике украинского клуба.

Интересно, что Леонид Буряк указан тренером "Александрии" в немецкой версии "Википедии".

Дебютную игру в Лиге Европы украинцы сыграют в Германии именно против "Вольфсбурга". Расписание всех матчей "Александрии – по ссылке.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия
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