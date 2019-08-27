Офис президента Федерации бокса Украины расстреляли из гранатомета, еще один не успели

В ночь на 26 августа два помещения, которые принадлежат фирме президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса, подверглись нападению. В один из них стреляли из гранатомета.

Владимир Продивус является владельцем компании "Мостобуд". Именно ее офис расстреляли из гранатомета в Киеве в ночь на 26 августа. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже, на третьем и пятом этажах повреждены оконные стекла. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сам Владимир Продивус расценивает этот инцидент как месть представителей предыдущей власти.

"Есть люди, которые при потере власти делают правильные выводы и достойно продолжают жить и работать, а есть те, кто из-за своих обид присылает в офис на Паньковской, 5 стрелка с гранатометом. Убедить меня изменить свои взгляды с помощью гранатомета – это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно напугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е. Но лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-нибудь договориться или отомстить за свои обиды", – прокомментировал этот эпизод Владимир Продивус.

А впоследствии стало известно, что ночью 26 августа у входа в отель "Львов" на проспекте Черновола во Львове обнаружили гранатомет с боевым зарядом внутри. Он аналогичен тому, из которого обстреляли офис в Киеве – РПГ 22 "Нетто". Сообщение о найденном в вестибюле отеля гранатомете поступило в полицию около 02:40. Отель "Львов" тоже принадлежит Владимиру Продивусу.

Стоит добавить, что "Мостобуд" – крупнейшая в Украине и СНГ компания по строительству мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок, портов и жилья по всему миру. Ее руководитель Владимир Продивус в 2010-2014 годах был народным депутатом от "Партии регионов".