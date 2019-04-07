Около 3 тысяч украинцев приняли участие в патриотической Одесской велосотке-2019: яркие фото

Более 2 тысяч 500 украинцев съехались в Одессу, чтобы принять участие в нынешней Одесской велосотке – легендарном велоралли, посвященном дню освобождения города.

Велопробег стартовал с приятной патриотической тенденцией – детям в окрестных населенных пунктах участники раздавали сотни государственных флагов.

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"С 2014 года мы добавляем яркости ивенту, обеспечивая его на старте сине-желтыми флагами и украинскими флажками. Особенностью последних лет стало спонтанное создание новой традиции: велогонщики на старте принимают сотни маленьких флажков для детей из поселков Одесской области, которые они проедут во время гонки. А дети уже ждут эти маленькие подарки", – рассказал участник Андрей Павленко.

Принцип велогонок: кто уложится в дистанцию 100 километров за 10 часов, тот и победит.

Однако Павленко убеждает, что для участников неважно, кто получит первенство.

Уже на старте победила Украина, и этого достаточно. Мы в очередной раз продемонстрировали, что Одесса – украинский город,

– заключил велогонщик.

Однако традиция является традицией, и победителей таки назвали. Первым до финиша добрался одессит Александр Погибко с результатом 2:33:09, сразу за ним приехали его товарищи – Станислав Рудый (2:33:10) и Эльчин Асадов (2:33:11).

После финиша победитель разрезал огромный 15-килограммовый торт. Всех участников угощали ухой, которую приготовили в большой 350-литровой кастрюле.



На Одесской велосотке угощали ухой / / фото: ОО "Экспедиция"

Что известно про Одесскую велосотку?Одесская велосотка посвященная Дню освобождения Одессы от немецко-фашистских оккупантов 10 апреля 1944 года. Ежегодно несколько тысяч людей съезжаются со всей страны, чтобы проехать 100 километров за 10 часов. Кроме того, некоторые люди преодолевают сотку пешком или бегом – за 24 часа. Ежегодный пробег проводят с 1974 года, а велоралли с 1983 года. Одесская велосотка также призвана популяризировать велоспорт.