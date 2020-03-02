Олимпийская чемпионка Оксана Баюл проиграла Украине иск на 50 миллионов долларов

Первая олимпийская чемпионка в истории Украины Оксана Баюл (она выиграла награду на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере), проиграла иск к Украине на 50 миллионов долларов.

об истории иска против Украины рассказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, Оксана Баюл еще в 2016 году подала иск против Украины о взыскании 50 миллионов долларов. Иск был подан в Окружной суд Центрального округа Калифорнии. Кроме Украины, ответчиком выступали также Джозеф Чарльз Лемир и корпорация Olympic Champions Ltd.

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Баюл считала, что произошло "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам". Если коротко – спортсменка была убеждена, что недополучила прибыль от использования ее имени.

И Окружной суд Центрального округа Калифорнии еще в 2018 году принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения.

"Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", – рассказал министр юстиции.

Однако на этом дело не закончилось. Адвокаты Оксаны Баюл подали апелляцию. Но ее тоже проиграли.

"Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США "Об иммунитете иностранных государств" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом", – подытожил Денис Малюська.