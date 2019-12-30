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Олег Блохин 44 года назад выиграл "Золотой мяч": как это было

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Олег Блохин / fcdynamo.kiev.ua

30 декабря 1975 года легендарный бомбардир "Динамо" Олег Блохин был удостоен престижной индивидуальной награды Европы "Золотой мяч", которая традиционно присуждается французским еженедельником France Football.

Блохин стал первым игроком "Динамо", который выиграл этот трофей, и вторым представителем СССР после Льва Яшина.

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"О победе мне стало известно за неделю до Нового года, – вспоминает Олег Блохин. – Кажется, сидел дома – у меня тогда будто что-то с ногой было. Мне позвонили из редакции "Советского спорта" и сообщили о выигрыше "Золотого мяча". Сначала думал, что это предновогодняя шутка.

Оперативно удостовериться в правдивости этой информации, позвонив кому-то из динамовцев, я не мог – мобильных в те годы еще не было. Тем более перед Новым годом все находились в отпуске. Но когда вслед стали раздаваться звонки от разных людей – коллег, друзей и журналистов, сразу понял: надо мной не пошутили.

Если сейчас по поводу выигрыша такого ценного приза наверное был бы устроен помпезный праздник, то в ту пору все было просто и скромно. Более компактным был и сам "Золотой мяч".

В команде поздравили и похвалили: молодец, поддержал реноме команды. Ведь мы в ту пору играли за честь клуба, были единым коллективом. В моем успехе была заслуга всей команды, старшего тренера. Золотой мяч – это престиж "Динамо"!, – цитирует Блохина сайт киевлян.

В 1975 году Блохин с "Динамо" впервые выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА. В финале "бело-синие" победили венгерский "Ференцварош" – 3:0 (один из голов был на счету Блохина).

В том же году "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА, в финале переиграв "Баварию". По сумме двух матчей киевляне победили "Баварию" со счетом 3:0. Все голы забил Блохин.

В 1975 году "Динамо" также выиграло чемпионат СССР. Все эти титулы позволили Блохину выиграть индивидуальную награду "Золотой мяч".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Олег Блохин
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