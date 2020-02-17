Олег Блохин раскрыл причины своего провала в "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал о своем пребывании на посту главного тренера киевского клуба.

"Динамо" при тренере Олеге Блохине провально провело сезон 2013/14, финишировав лишь на 4-м месте чемпионата Украины. Сам наставник считает, что ему не дали должного количества времени для работы.

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"Почему не получилось с "Динамо"? У меня не хватило времени. То, что команда опускалась на третье, четвертое, пятое место ... Посмотрите на любую команду. Тот же "Реал" где был? Тот же "Манчестер Юнайтед" опускается сейчас. Команда не может быть постоянно на определенном уровне".

Сколько игроков мы купили? Много хороших игроков. Так давайте посчитаем, за сколько их потом продали. За хорошие деньги. Исходя из этого, сколько бы Лобановский создавал эту команду? Как говорил Васильевич, от двух до трех лет создается команда. Мне просто не хватило времени,

– рассказал Блохин в Youtube-шоу "ТаТоТаке".