Олег Гусев отправился на стажировку в мадридский "Атлетико"
Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Гусев сейчас находится в Мадриде. Там он проходит тренерскую стажировку в клубе "Атлетико".
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Соответствующюю фотографию Олега Гусева с базы "Атлетико" выложил футбольный консультант Олег Пещерный.
Стоит напомнить, что в ноябре 2018 года Гусев получил тренерскую лицензию категории "А". Сейчас он – ассистент старшего тренера молодежной команды киевского "Динамо".
Источник: 24 канал
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