Олег Смалийчук официально покинул "Карпаты"

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Олег Смалийчук покинул "Карпаты"
Олег Смалийчук покинул "Карпаты"

Олег Смалийчук покинул пост вице-президента "Карпат" и больше не работает в клубе.

В клубе в ближайшее время будут и другие кадровые перестановки, сообщает Tribuna.com.

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Смалийчук пришел в "Карпаты" в ноябре 2017 года и занимался всей деятельностью клуба. За время его работы клуб проводил агрессивную трансферную политику, ориентированную на игроков из Латинской Америки.

Смалийчук не раз пытался покинуть "Карпаты", но владелец клуба Петр Дыминский не принимал его отставку.

Последний случай, когда Смалийчук заявил об уходе, был после публикации в интернете скандального видео, где менеджер вместе с фанатами распевал оскорбительные кричалки в адрес "Львова".

Сейчас "Карпаты" занимают 10 место в турнирной таблице УПЛ. Это означает, что команде придется играть переходные матчи за право остаться в УПЛ.

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Теги: Новости Спорта ФК Карпаты Спорт Футбол
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