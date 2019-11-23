Олег Верняев выиграл медаль на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал первую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия). Верняев сумел получить бронзовую награду.

В субботу, 23 ноября, состоялся первый день финалов на Кубке мира. Верняев выиграл бронзу, показав третий результат в упражнениях на коне.

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В упражнениях на кольцах Игорь Радивилов занял седьмое место, Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке.

Диана Варинская остановилась в шаге от медали, показав четвертый результат на разновысоких брусьях.

24 ноября состоятся еще пять финалов. У мужчин: опорный прыжок (Радивилов), брусья (Верняев, Пахнюк) и перекладина. У женщин: бревно (Бачинская, Варинская) и вольные упражнения (Бачинская, Радивилова).

Отметим, что Игорь Радивилов идет на первом месте в общем зачете Кубка мира в опорном прыжке.