Александрия – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Александрия" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги на домашнем поле примет "Зарю". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

"Александрия" уверенно приближается к бронзовым медалям чемпионата УПЛ. Команда на 12 очков опережает "Зарю" и на 14 – "Мариуполь". До конца чемпионата осталось 7 туров, так что, конечно, все еще может измениться. Но вероятность того, что команда Владимира Шарана сохранит третье место, очень велика. "Заря" с 35 очками борется за зону Лиги Европы.

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Прогноз William Hill

На то, что "Александрия" победит в домашнем матче коэффициент 2,62. Если же матч закончится ничьей, то выигрыш увеличится на 2,87. Победу "Зари" оценили коэффициентом 2,70.

Прогноз PariMatch

На то, что "Заря" прервет 5-матчевую безвыигрышную серию с "горожанами" и одержит победу коэффициент 2,75. Победу "Александрии" оценивают коэффициентом 2,80, а ничью – 3,00.

Прогноз Marathon bet

На победу подопечных Владимира Шарана в этом поединке Marathon bet дает коэффициент 2,74. На то, что "Заря" победит александрийцев – 2,78. Ничейный результат – тоже 3,00.

Поединок 26 тура УПЛ "Александрия" – "Заря" состоится в воскресенье, 28 апреля. Начало встречи – в 17:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24.

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