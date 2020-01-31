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Ольга Харлан опробовала новую маску в инстаграме: курьезные фото

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Ольга Харлан / instagram.com

Известная во всем мире украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала смешное видео, где она опробовала одну из трендовых масок в инстаграме.

Идея заключается в том, что маска автоматически выбирает тебе ответ, в зависимости от вопроса. Например, есть маски, которые показывают, кто ты из мультфильма от Disney, или как проведешь следующий год.

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Спортсменка испробовала одну из масок, и результат ее очень рассмешил. Среди всех смайликов инстаграм выбрал для Харлан именно гориллу.

ольга харлан
Ольга Харлан примерила инстаграмную маску: реакция на фото

У спортсменки довольно активный инстаграм и она часто делится с подписчиками и фанами своей обычной жизнью, не боится показать себя настоящей и смешной. В соцсети Харлан можно найти много историй о ее тренировках, соревнованиях и победах. 

К слову, за последние годы фехтовальщица получила немало больших побед и еще раз прославила себя и Украину на мировой спортивной арене.

В январе 2020 года Харлан победила на Гран-при в Монреале. Таким образом Харлан выиграла уже второй этап Кубка мира подряд. Перед этим она закончила 2019 год победой в Солт-Лейк-Сити (США).

20 июля 2019 года Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию в Будапеште. В решающей битве представительнице Украины противостояла россиянка Софья Великая.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Спорта Спорт Фехтование Ольга Харлан
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