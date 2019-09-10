Ольга Харлан рассказала о негласном соревновании с украинским топ-спортсменом

Ежемесячно Национальный олимпийский комитет чтит лучших спортсменов. Пока больше всего наград – в фехтовальщицы Ольги Харлан и гимнаста Олега Верняева. Между ними идет негласное соперничество за эти награды.

Пока в них по 11 наград.

"Слежу ли за успехами других украинских спортсменов? Конечно. Жан Беленюк, Олег Верняев. Мы часто встречаемся на базе и тренируемся чуть ли не в одном зале. С Верняевым у нас негласное соревнование за количество призов от НОК, но это лишь мотивирует нас развиваться и когда кто-то из нас выиграет соревнование, то обязательно поздравляем друг друга", – отметила чемпионка Олимпиады-2008 по фехтованию на саблях Ольга Харлан в интервью Mixsport.

При этом она отметила, что они поддерживают дружеские отношения не только во время тренировок, но и за пределами спортивного зала, где они поддерживают других спортсменов.

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"Ездили несколько раз на бои Ломаченко и Усика. А вообще я искренне радуюсь любой победе наших спортсменов, ведь тогда звучит гимн нашей страны и флаг Украины выше других. Такого даже политики сделать не могут", – отметила Харлан.

Напомним, 30 августа в киевском Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов первых двух летних месяцев – гимнаста Олега Верняева и фехтовальщицу Ольгу Харлан. Для обоих это были уже 11-е по счету награды НОК.