Ольга Харлан рассказала о негласном соревновании с украинским топ-спортсменом

3 Читати новину українською
Ольга Харлан
Ольга Харлан / facebook.com/Olga-Kharlan

Ежемесячно Национальный олимпийский комитет чтит лучших спортсменов. Пока больше всего наград – в фехтовальщицы Ольги Харлан и гимнаста Олега Верняева. Между ними идет негласное соперничество за эти награды.

Пока в них по 11 наград.

"Слежу ли за успехами других украинских спортсменов? Конечно. Жан Беленюк, Олег Верняев. Мы часто встречаемся на базе и тренируемся чуть ли не в одном зале. С Верняевым у нас негласное соревнование за количество призов от НОК, но это лишь мотивирует нас развиваться и когда кто-то из нас выиграет соревнование, то обязательно поздравляем друг друга", – отметила чемпионка Олимпиады-2008 по фехтованию на саблях Ольга Харлан в интервью Mixsport.

При этом она отметила, что они поддерживают дружеские отношения не только во время тренировок, но и за пределами спортивного зала, где они поддерживают других спортсменов.

Читайте также: Спортсмен должен завершить карьеру перед тем, как идти в политику, – чемпионка мира Харлан

"Ездили несколько раз на бои Ломаченко и Усика. А вообще я искренне радуюсь любой победе наших спортсменов, ведь тогда звучит гимн нашей страны и флаг Украины выше других. Такого даже политики сделать не могут", – отметила Харлан.

Напомним, 30 августа в киевском Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов первых двух летних месяцев – гимнаста Олега Верняева и фехтовальщицу Ольгу Харлан. Для обоих это были уже 11-е по счету награды НОК.

blog_ava
Горечь во рту: почему возникает и что делать
сегодня
51718
Теги: Спорт Ольга Харлан Фехтование
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео
сегодня 16:25 Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео
8
Нигерийские футболисты в Украине: тест
9 сентября 16:15 Нигерийские футболисты в Украине: тест
125
ФК "Львов" официально получил нового тренера
сегодня 12:50 ФК "Львов" официально получил нового тренера
35
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
8 сентября 00:00 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
10686
Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянина
9 сентября 15:47 Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянина
341
Новости
Больше новостей
Залиште відгук